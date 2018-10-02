Стала известна дата выхода нового романа Джорджа Мартина «Пламя и кровь»

Санта-Фе, США, , 08:03 — REGNUM Джордж Мартин — создатель популярного книжного цикла «Песнь льда и огня», который лёг в основу сериала «Игра престолов», — выпустит свой новый роман «Пламя и кровь» 20 ноября 2018 года. Об этом 1 октября сообщило издание The Telegraph.

Новая книга является приквелом к событиям, описываемым в цикле «Песнь льда и огня». Она расскажет поклонникам вселенной Мартина о временах правления рода Таргариенов. Писатель отметил, что выпуск этой книги дался ему крайне нелегко.

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Напомним, ранее Джордж Мартин в очередном интервью журналистам признался, что он не посещал съёмочную площадку «Игры престолов» в то время, когда команда проекта работала над созданием финального сезона. Писатель сообщил, что он предпочёл работу путешествиям по разным странам, поскольку перед ним стояла задача по выпуску двух книг.

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