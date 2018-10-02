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Названы сроки выхода пятого сезона «Черного зеркала»

Культура

До нового года

Вашингтон, 2 октября 2018, 01:15 — REGNUM  Пятый сезон научно-фантастического сериала «Черное зеркало» выйдет в декабре 2018 года, сообщает Bloomberg.

Напомним, британский телесериал «Черное зеркало» по сценарию Чарли Брукера демонстрируется с 2011 года (первый сезон). Второй сезон вышел в феврале 2013 года. Оба — на британской телеканале Channel 4.

Американская телекомпания Netflix выкупила права на сериал в сентябре 2015 года, показав затем еще два эпизода — в октябре 2016 г. и в декабре 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Netflix заявила, что предлагает зрителям самим влиять на ход сюжета. Пробным станет пятый сезон сериала «Черное зеркало», а затем зрители смогут практиковать «творческий просмотр» и на других продуктах Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: Американская Netflix нашла новый способ «подсадить» зрителей не сериалы

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