Названы сроки выхода пятого сезона «Черного зеркала»

Вашингтон, , 01:15 — REGNUM Пятый сезон научно-фантастического сериала «Черное зеркало» выйдет в декабре 2018 года, сообщает Bloomberg.

Напомним, британский телесериал «Черное зеркало» по сценарию Чарли Брукера демонстрируется с 2011 года (первый сезон). Второй сезон вышел в феврале 2013 года. Оба — на британской телеканале Channel 4.

Американская телекомпания Netflix выкупила права на сериал в сентябре 2015 года, показав затем еще два эпизода — в октябре 2016 г. и в декабре 2017 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Netflix заявила, что предлагает зрителям самим влиять на ход сюжета. Пробным станет пятый сезон сериала «Черное зеркало», а затем зрители смогут практиковать «творческий просмотр» и на других продуктах Netflix.

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