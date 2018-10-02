Американская Netflix нашла новый способ «подсадить» зрителей не сериалы

Вашингтон, , 01:03 — REGNUM Американская развлекательная компания Netflix предлагает поклонникам сериалов самим выбирать варианты развития сюжета, сообщает Bloomberg.

Уже до конца года новация будет реализована. Пилотным станет «Черное зеркало» — научно-фантастический сериал, в котором зрители решат, по какому пути пойдет одна из сюжетных линий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября Netflix обвинили в незаконном использовании фотографии в сериале «Очень странные дела». Против компании за нарушение авторских прав подал исковое заявление американский фотограф Шон Хейви.

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