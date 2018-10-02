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Исландцы Sigur Rós расстались с обвиненным в домогательствах музыкантом

Культура

«Чтобы дать ему возможность разобраться с этим в частном порядке»

Рейкьявик, 2 октября 2018, 00:46 — REGNUM  Исландская рок-группа Sigur Rós приняла решение расстаться с одним из членов коллектива Орри Паудлем Дирасоном из-за обвинений в его адрес, говорится в сообщении группы в соцсетях.

1 октября Sigur Rós опубликовала сообщение о том, что после обвинения барабанщика Дирасона в домогательствах и изнасиловании в отношении него принято следующее решение:

«В связи с чрезвычайно серьезными и личными обвинениями, выдвинутыми против него в эти дни, мы приняли отставку нашего товарища Орри Паудля Дирасона, чтобы дать ему возможность разобраться с этим в частном порядке».

Напомним, обвинения прозвучали от американской художницы Миган Бойд по поводу эпизода пятилетней давности, когда она познакомилась с музыкантом. Американка утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны Дирасона, причем саму ситуацию описала в соцсети.

Музыкант не считал и не считает, что применял насилие, «факт» которого всплыл через пять лет. Поклонников группы он попросил не распространять сплетни и «не вовлекать в них семью и особенно — жену».

Напомним, тема сексуальных домогательств постоянно звучит в западных СМИ — как в отношении деятелей культуры, так и крупных политиков. Зачастую «всплывают» эпизоды десятилетней — двадцатилетней давности, после которых политики лишаются своих постов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 сентября новое обвинение в сексуальных домогательствах было выдвинуто против голливудского актера Кевина Спейси. На этот раз инициатором выступил массажист Спейси.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый эпизод в сексуальном скандале вокруг Кевина Спейси

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