Пермь, , 00:22 — REGNUM В Перми открылся Третий международный фестиваль Мартина Макдонаха, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Честь открывать мероприятие была предоставлена молдавскому театру «С улицы роз», показавшему свою версию пьесы «Сиротливый Запад». Именно с этого произведения началось знакомство пермского и российского зрителя с творчеством английского драматурга ирландского происхождения.

Творческий коллектив под руководством заслуженного деятеля искусств Молдавии Юрия Хармелина славится на весь мир. В 2012 году театр был удостоен ордена «Трудовая слава», а в 2017 получили высшую награду страны «Орден республики».

«Театр «С улицы Роз» невероятно популярен в своей стране и за рубежом, это связано со спецификой психологического театра и уникальным способом общения со зрителем — через доверие, правду и искренность», — отмечают организаторы фестиваля.

Напомним, Пермский театр «У Моста» является первооткрывателем для России творчества крупнейшего современного драматурга Мартина Макдонаха. Впервые в стране здесь была поставлена его пьеса «Сиротливый запад». С тех пор Макдонах приобрел огромную популярность. В России спектакли по его произведениям выдержали более сотни постановок.

Третий Международный фестиваль Мартина Макдонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября, его участники приехали из 10 стран, привезя с собой 25 спектаклей по произведениям известного драматурга. Так же в программе ожидаются лекции, мастер-классы и ирландские танцы, создающие непередаваемую атмосферу ирландской глубинки.

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