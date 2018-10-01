В Стамбуле пройдет Фестиваль тюркского кино

Анкара, , 21:49 — REGNUM Фестиваль тюркского кино начнется 2 октября и будет проходить в течение 4 дней. Мероприятие организованно Союзом кинематографистов тюркского мира и Ассоциацией культуры и искусства Евразии. Оно пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Турции. «Неделя тюркского кино» представит 10 картин из 10 стран.

Как сообщает информационное агентство «Анадолу», открытие фестиваля пройдет в торговом центре Гранд Пера в Стамбуле. Главной задачей «Недели» станет поиск новых талантов и развитие кинематографа среди тюркских народов. На фестивале состоится показ турецкого фильма «Караван 1915», киргизского фильма «Курманжан Датка» о жизни правительницы киргизов. Помимо этого, будут показаны фильмы казахского, башкирского, татарского, узбекского, туркменского, азербайджанского, хакасского и якутского производств. Неделя тюркского кино продлится до шестого октября.