Ульяновская область представит свои проекты на конкурсе «Растим гражданина»

Ульяновск, , 19:32 — REGNUM Образовательные учреждения Ульяновской области вновь представят свои проекты на Всероссийском конкурсе «Растим гражданина». Мероприятие направлено на развитие и распространение социально активных технологий воспитания учащихся, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова подчеркнула, что по поручению губернатора Сергея Морозова в регионе созданы условия, направленные на профессиональное развитие педагогов и внедрение передовых технологий воспитания учащихся. Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства «Самый классный классный».

«На всероссийские состязания «Растим гражданина» ульяновские учреждения также уже подают заявки. В их числе — авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций, многопрофильный техникум, техникум железнодорожного транспорта и Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и права», — отметила Семёнова.

В этом году заочный этап конкурса проходит до 5 октября. После этого будет проведена экспертиза поданных работ. В жюри входят доктора и кандидаты педагогических наук, специалисты Министерства просвещения РФ, руководители образовательных организаций всех уровней, представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители общественных и общественно-государственных детских и молодежных организаций, представители Общественной палаты РФ, уполномоченные по правам ребенка субъектов РФ. Награждение финалистов и победителей дипломами и ценными подарками от организаторов состоится на финальном этапе конкурса, который пройдет 7−9 ноября в Москве.

«Конкурс «Растим гражданина» — это прекрасная возможность для всех неравнодушных учителей представить свои успехи и достижения в воспитании молодого поколения, а также обменяться опытом и получить новые знания», — отметил директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Игорь Михеев.

Напомним, организатор конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации, непосредственный исполнитель — автономная некоммерческая организация по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году участниками конкурса стали более 2 тыс. педагогов из всех регионов России.

В прошлом году в число победителей конкурса вошли ульяновские педагоги Галина Волкова и Наталья Маклакова из Верхнемазинской средней школы имени Д. В. Давыдова Радищевского района, которые представили проект краеведческого марафона «Войны священные страницы: подвиг земляков Дениса Давыдова».

«Конкурс предоставил возможность нам, сельским педагогам, заявить о себе, представить авторский опыт работы, получить оценку своей деятельности на всероссийском уровне. Подобные конкурсы приводят к пониманию того, что истинная любовь к Родине — понятие вневременное и внесобытийное. Она была, есть и будет в сердцах и душах людей, неравнодушных к проблемам воспитания молодежи, ищущих новые подходы, формы и методы работы», — поделилась Галина Волкова.