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Балетное закулисье: Фоторепортаж

Культура

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко открыл балетный класс для всех желающих

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Балетное закулисье: Фоторепортаж
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Руководитель балетной труппы Лоран Илер с учениками

Москва, 1 октября 2018, 19:03 — REGNUM  30 сентября в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко состоялся открытый балетный класс. Первый такой класс состоялся в мае 2018 года.

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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Класс провёл художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер:

«Мы хотим рассказать, что составляет структуру класса, и показать ту работу, которая ежедневно необходима телу танцовщика. Без класса невозможно представить нашу жизнь. Балетный урок — это первооснова, словарь и грамматика языка танца. Каждый день мы проходим весь алфавит движений, чтобы на сцене суметь рассказать зрителю историю, которую он поймёт и которая его тронет».

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Руководитель балетной труппы Лоран Илер с учениками
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Руководитель балетной труппы Лоран Илер с учениками
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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Фото на память
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Фото на память

Урок проходил на основной сцене, зал был полон, балетоманы счастливы.

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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Мастер-класс
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Мастер-класс
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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

Катерина Косматова показывает ИА REGNUM закулисье балетной сцены.

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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Открытый балетный класс в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Закулисье
Катерина Косматова © ИА REGNUM
Закулисье

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regnum author Катерина Косматова
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