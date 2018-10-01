Балетное закулисье: Фоторепортаж

Москва, , 19:03 — REGNUM 30 сентября в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко состоялся открытый балетный класс. Первый такой класс состоялся в мае 2018 года.

Класс провёл художественный руководитель балетной труппы Лоран Илер:

«Мы хотим рассказать, что составляет структуру класса, и показать ту работу, которая ежедневно необходима телу танцовщика. Без класса невозможно представить нашу жизнь. Балетный урок — это первооснова, словарь и грамматика языка танца. Каждый день мы проходим весь алфавит движений, чтобы на сцене суметь рассказать зрителю историю, которую он поймёт и которая его тронет».

Урок проходил на основной сцене, зал был полон, балетоманы счастливы.

Катерина Косматова показывает ИА REGNUM закулисье балетной сцены.

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