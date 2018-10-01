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Московский Дом музыки открывает сезон фестивалем «Москва встречает друзей»

Культура

На фестиваль «Москва встречает друзей» приедут более одной тысячи исполнителей из разных стран

Московский Дом музыки открывает сезон фестивалем «Москва встречает друзей»
Иллюстрация: Mmdm.ru
Фестиваль «Москва встречает друзей»

Москва, 1 октября 2018, 18:56 — REGNUM  Международный день музыки — 1 октября — Московский международный Дом музыки отмечает открытием 15-го юбилейного фестиваля «Москва встречает друзей». Этим вечером на сцену Светлановского зала вместе с оркестром «Виртуозы Москвы» и его руководителем Владимиром Спиваковым, который также является и директором ММДМ, поднимутся стипендиаты благотворительного фонда Спивакова. Всего же в грандиозном музыкальном форуме, который продлится до 12 октября, примут участие более 1 тысячи юных талантов из 50 регионов России и 32 стран мира.

В этот же день в Светлановском зале будут вручена премия «Милосердие» — лауреатом в 2018 году стал выдающийся кардиохирург Лео Бокерия.

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Культурная хроника
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