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Рэпер Канье Уэст поддерживает политику Трампа

Культура

В отличие от имени, в этом он не меняется

Вашингтон, 1 октября 2018, 16:25 — REGNUM  Известный американский рэпер Канье Уэст, ныне попросивший называть себя «Йе», изменил свое имя, но не изменяет своему политическому выбору — Дональду Трампу, сообщает 1 октября AMNA.

На шоу Saturday Night Live на канале NBC он появился вместе с рэпером Лилом Пампом в виде бутылки воды и в шляпе с лозунгом предвыборной компании Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Пока поклонники Уэста в соцсетях бурно обсуждали, есть ли границы у его творческого подхода, заочная политическая дискуссия между различными исполнителями продолжалась. Так, Барбара Стрейзанд в преддверии выхода нового альбома рассказала о своем крайне негативном отношении к Трампу, а грядущий альбом открывается песней, посвященной американской президенту и носящей название «Не лги мне».

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Культура и общество США
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