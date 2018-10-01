Абстракция кисти Фрэнка Синатры будет выставлена на аукционе

Вашингтон, , 16:10 — REGNUM В декабре дом Sotheby's проведет аукцион предметов из завещания супруги знаменитого певца Фрэнка Синатры — Барбары: это произведения искусства, ювелирные украшения, мебель и многое другое. Аукцион под названием «Lady Blue Eyes: Property Barbara и Frank Sinatra» призван дать новую картину жизни знаменитой пары и художественных увлечений самого Синатры.

Ожидается, что мероприятие раскроет совершенно другу сторону «Мистера Голубые глаза». Так, картина маслом под названием «Абстракция, в традиции Мондриана» имеет его подпись. С четкой ссылкой на голландского художника-абстракциониста Питера Мондрианакартина подтверждает, что у Синатры был неизвестный до сих пор интерес к абстрактной живописи. На аукционе будут выставлены и другие его картины.

Среди других картин, украшавших дом Фрэнка и Барбары Синатрны, есть его портрет кисти популярного в США американского художника Нормана Роквелла. Часть выручки от аукциона будет выделена Детскому центру Барбары Синатра.