Джимон Хонсу присоединился к проекту перезагрузки «Ангелов Чарли»

Лос-Анджелес, США, , 15:47 — REGNUM Джимон Хонсу («Стражи галактики», «Гладиатор») присоединился к проекту перезагрузки «Ангелы Чарли», он станет очередным Босли (других персонажей с такой фамилией сыграют Патрик Сюарт и Элизабет Бэнкс). Об этом 1 октября сообщил журнал Fancy Journal.

Снимает картину Элизабет Бэнкс, она же выступила в роли одного из продюсеров. Помогать ей в этой работе будут Даг Белград и Элизабет Кантильон. Джимон Хонсу сейчас также снимается в фильме «Шазам».

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Напомним, роли Ангелов в новом фильме исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Премьера картины запланирована на 26 сентября 2019 года.

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