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В Москве пройдет Международный фестиваль театров кукол им. Сергея Образцова

Культура

Зрители увидят представления кукольных театров из разных стран

Москва, 1 октября 2018, 15:30 — REGNUM  С 5 по 14 октября в Москве пройдет IX Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова. В рамках Года культуры в Содружестве Независимых Государств в программе фестиваля впервые примут участие кукольные театры стран СНГ. Свои спектакли в столицу привезут коллективы из Эстонии, Испании, Белоруссии, Молдавии, Армении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана. Спектакли пройдут сразу на трех площадках театра — Большой, Малой и Камерной сценах. В рамках смотра пройдут режиссерская конференция, практические семинары, мастер-классы.

Первый Международный фестиваль имени Образцова состоялся в 2001 году и был приурочен к 100-летию выдающегося артиста и театрального деятеля, основателя Театра кукол Сергея Владимировича Образцова.

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Культурная хроника
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