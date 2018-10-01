Рособрнадзор проверит компетенцию учителей из 45 регионов

Москва, , 15:28 — REGNUM В октябре 2018 года Рособрнадзор продолжит всероссийское исследование компетенций учителей. Проверке подвергнутся порядка 18 тысяч преподавателей из 45 регионов России. На основе результатов оценки уровня профессиональных компетенций можно будет выстроить систему повышения квалификации педагогов и таким образом совершенствовать качество школьного образования в стране, сообщили в ведомстве.

В ходе исследований учителя будут выполнять специальные задания по материалам, разработанным на федеральном уровне. Так, педагогам предстоит принять участие в исследованиях по дисциплинам, которые они преподают в школах. Также им предстоит ответить на вопросы анкеты на выявление психолого-педагогических аспектов деятельности учителя. Кроме того, результаты учителей исследуются в зависимости от контекстных данных — тип школы, размер населенного пункта, стаж и возраст учителя. Стоит отметить, что решение об участии в исследованиях субъекты РФ принимали добровольно

Каждый десятый преподаватель русского языка испытывает проблемы с предметом

По данным Рособрнадзора, в 2019 году исследование компетенций учителей продолжится. В частности, тестам подвергнутся учителя таких школьных предметов, как география, физика, химия, биология, естествознание, экология, физкультура, иностранный язык и др. Планируется, что в исследованиях примут участие 40 тыс. педагогов из 70 регионов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года была проведена уровневая оценка компетенций учителей русского языка и математики. В ней приняли участие около 4,5 тыс. учителей из 13 регионов России. Учителя выполнили диагностическую работу, состоящую из предметных, методических и профессиональных задач, а также проведения открытого видеоурока.

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