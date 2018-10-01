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Райан Рейнольдс снимется в гибриде GTA: San Andreas и «Шоу Трумана»

Культура

Его герой внезапно обнаружит, что он является второстепенным персонажем в компьютерной игре

Лос-Анджелес, США, 1 октября 2018, 14:15 — REGNUM  Райан Рейнольдс, хорошо известный зрителям по своей роли в фильмах «Дедпул», намерен сняться в ленте Pic Free Guy, которую будет снимать режиссёр Шон Леви. Об этом 30 сентября сообщил портал Empire.

https://twitter.com/empiremagazine/status/1046693704189104128

Эксперты характеризуют новую картину как смесь компьютерной игры Grand Theft Auto: San Andreas с фильмом Питера Уира «Шоу Трумана». В центре повествования будет находится работник банка, который внезапно обнаруживает, что он является второстепенным персонажем в компьютерной игре. В итоге он понимает, что он единственный, кто может спасти свой мир.

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Напомним, последним фильмом Райана Рейнольдса стал «Дедпул 2». Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что компания Fox намерена выпустить детскую версию этой картины, вырезав из неё все сцены, которые не соответствуют рейтингу PG-13.

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