Денис Мацуев в Международный день музыки выступит в Кремлевском дворце

Москва, , 13:50 — REGNUM 1 октября в Международный день музыки выдающийся пианист Денис Мацуев дает большой концерт в Государственном Кремлевском дворце. Поклонников таланта музыканта, привыкших к выступлению маэстро с классическим репертуаром в сопровождении симфонического оркестра, ждет концерт-сюрприз. По уверению сайта Кремлевского дворца, это будет необыкновенный праздник. Программа выступления хранится в секрете, но, судя по составу участников, это будет вечер искрометных джазовых импровизаций. В концерте примут участие контрабасист Андрей Иванов, ударник Александр Зингер, валторнист Аркадий Шилклопер, баянист Айдар Гайнуллин, саксофонистка Софья Тюрина, скрипач Матвей Блюмин и другие известные исполнители.