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Денис Мацуев в Международный день музыки выступит в Кремлевском дворце

Культура

Прославленный музыкант исполнит джазовые композиции

Москва, 1 октября 2018, 13:50 — REGNUM  1 октября в Международный день музыки выдающийся пианист Денис Мацуев дает большой концерт в Государственном Кремлевском дворце. Поклонников таланта музыканта, привыкших к выступлению маэстро с классическим репертуаром в сопровождении симфонического оркестра, ждет концерт-сюрприз. По уверению сайта Кремлевского дворца, это будет необыкновенный праздник. Программа выступления хранится в секрете, но, судя по составу участников, это будет вечер искрометных джазовых импровизаций. В концерте примут участие контрабасист Андрей Иванов, ударник Александр Зингер, валторнист Аркадий Шилклопер, баянист Айдар Гайнуллин, саксофонистка Софья Тюрина, скрипач Матвей Блюмин и другие известные исполнители.

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Культурная хроника
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