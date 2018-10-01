Понедельник, 1 Октября 2018 года
13:43:13 МСК

В Екатеринбурге открывается фестиваль документального кино «Россия»

Культура

На фестиваль поступило 404 фильма на 12 дней беспрерывного просмотра

Екатеринбург, 1 октября 2018, 12:56 — REGNUM  1 октября в Екатеринбурге открывается фестиваль документального кино «Россия». На двадцать девятом смотре конкурс впервые пройдет в двух номинациях — традиционной: неигровое кино и новой: телевизионные фильмы. Всего же на суд жюри и зрителей будет представлено 66 работ, в основном российских компаний, а также студий из Латвии, Белоруссии, Армении, Киргизии и других стран. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Жюри конкурса документальных фильмов возглавил режиссер Сергей Снежкин, телевизионных — сценарист Одельша Агишев. Причем, главный приз будет присужден по результатам голосования двух составов жюри. Как и полагается последнее время, зрители также могут определить лучший на их взгляд фильм.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить