Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM 1 октября в Екатеринбурге открывается фестиваль документального кино «Россия». На двадцать девятом смотре конкурс впервые пройдет в двух номинациях — традиционной: неигровое кино и новой: телевизионные фильмы. Всего же на суд жюри и зрителей будет представлено 66 работ, в основном российских компаний, а также студий из Латвии, Белоруссии, Армении, Киргизии и других стран. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

Жюри конкурса документальных фильмов возглавил режиссер Сергей Снежкин, телевизионных — сценарист Одельша Агишев. Причем, главный приз будет присужден по результатам голосования двух составов жюри. Как и полагается последнее время, зрители также могут определить лучший на их взгляд фильм.