«Она дала нам чувство свободы»: в Париже открылась улица Сони Рикель

Париж, , 13:38 — REGNUM В Париже, мировой столице моды, нет улиц Коко Шанель или Кристиана Диора, но с минувшего воскресенья есть улица другого известного модельера — Сони Рикель, сообщает AMNA.

Улица находится на левом берегу Сены, в районе, где Рикель покупала овощи и фрукты. Чтобы отметить открытие улицы, Жюли ле Либран — ныне возглавляющая бренд Рикель — организовала показ мод на тему рынков Парижа. На показе одетые в современные плащи и вечерние платья модели несли в руках багеты и овощи. Свой первый магазин Рикель открыла в районе Сен-Жермен-де-Пре, во время майских студенческих волнений в 1968 году.

«Соня Рикель дала нам чувство свободы. Это была парижанка из парижанок», — сказала мэр французской столицы Анн Идальго.

Отметим, Соня Рикель (урожденная Флис) родилась во Франции в семье еврейских эмигрантов из России и Румынии, а ее первой работой было оформление витрин в магазине текстиля. Ее первые свитера и одежда для беременных быстро принесли ей популярность и неофициальное звание «королевы трикотажа».