В Казахстане планируют законодательно урегулировать археологические работы

Астана, , 12:47 — REGNUM В Казахстане планируют законодательно регламентировать археологические, реставрационные и иные работы, связанные с памятниками архитектуры, сообщает 1 октября издание BNews.

Министерство культуры и спорта Казахстана представило депутатами Мажилиса парламента Казахстана законопроект «Об охране и использовании объектов истоpико-культуpного наследия».

Министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы перечислил конкретные меры, направленные на урегулирование деятельности об охране и использовании объектов историко-культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября армянский институт древних рукописей Матенадаран и национальный центр рукописей и редких книг министерства культуры Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.

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