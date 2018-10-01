Библиотеку Маяковского в Петербурге отремонтируют за 760 млн рублей

Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Библиотеку имени Маяковского в центре Петербурга ждет масштабная реконструкция. Об этом говорится в документах на портале госзакупок, передает 1 октября корреспондент ИА REGNUM.

На ремонт здания на набережной реки Фонтанки, 44, предполагается потратить около 760 млн рублей. Власти выберут подрядчика уже в октябре, работы должны быть завершены до конца 2020 года.

Библиотеку необходимо «приспособить для современного использования». Согласно техническому заданию, подрядчик отремонтирует лицевой и дворовый фасады, отреставрирует ворота, восстановит лепной декор, поменяет инженерные сети и устроит внутри точки для доступа к интернету. У входа появится парковка для инвалидов. На время ремонта фонды библиотеки переедут на Литейный проспект.

Заметим, историческое здание на Фонтанке возвели в середине XVIII века, территорией тогда владела церковь. Во второй половине XIX века оно подвергалось перестройкам, свой неорусский стиль дом приобрел в 1870-х годах.

В начале ХХ века там учредили Богословский институт, который был разгромлен после революции. Тогда здание передали пролетарскому клубу «Старая и Молодая Гвардия», историческую отделку фасадов и помещений уничтожили. В 1940-х годах дом №44 по набережной Фонтанки получила Ленинградская центральная библиотека.