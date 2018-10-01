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Вышел первый трейлер фильма «Рокетмен» про творческий путь Элтона Джона

Культура

Снимал картину режиссёр Декстер Флетчер

Вышел первый трейлер фильма «Рокетмен» про творческий путь Элтона Джона
Studio Sarah Lou
Элтон Джон

Москва, 1 октября 2018, 12:15 — REGNUM  В сеть выложили первый трейлер биографического мюзикла «Рокетмен» («Человек-ракета»), в котором Тэрон Эджертон исполнил роль Элтона Джона. Ролик был опубликован 1 октября на YouTube-канале «Paramount Pictures Россия».

Создавал картину режиссёр Декстер Флетчер, в фильме также снялись Брайс Даллас Ховард (Шелла Айлин Дуайт, мать музыканта), Ричард Мэдден (Джон Рейд) и Джейми Белл (Берни Топин).

Напомним, выход фильма на большие экраны запланирован на 16 мая 2019 года. Над созданием сценарной адаптации работал писатель Ли Холл. Терон Эджертон в одном из интервью охарактеризовал предстоящую картину как «фантастический мюзикл».

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