Вышел первый трейлер фильма «Рокетмен» про творческий путь Элтона Джона

Москва, , 12:15 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер биографического мюзикла «Рокетмен» («Человек-ракета»), в котором Тэрон Эджертон исполнил роль Элтона Джона. Ролик был опубликован 1 октября на YouTube-канале «Paramount Pictures Россия».

Создавал картину режиссёр Декстер Флетчер, в фильме также снялись Брайс Даллас Ховард (Шелла Айлин Дуайт, мать музыканта), Ричард Мэдден (Джон Рейд) и Джейми Белл (Берни Топин).

Напомним, выход фильма на большие экраны запланирован на 16 мая 2019 года. Над созданием сценарной адаптации работал писатель Ли Холл. Терон Эджертон в одном из интервью охарактеризовал предстоящую картину как «фантастический мюзикл».

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