В Петербурге представляют национальные духовно-музыкальные традиции

Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM 1 октября в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова начинает работу Первый международный образовательный семинар по изучению национальных духовно-музыкальных традиций «Искусство, победившее время». На форум собрались музыканты-медиевисты из Греции, Армении, Грузии, Румынии, Белоруссии и России. Об том сообщается на официальном сайте Петербургской консерватории.

В первый день в Концертном зале состоится представление «У истоков музыкального искусства: древние распевы и народные инструменты». В программе — древнерусские и греческие церковные распевы, героический эпос, обрядовые плясовые песни, частушки.

Также в программе фестиваля — традиционная грузинская полифония, монодические произведения Армении, григорианского пения Румынии, греческие церковные пения, а также с цикл древнерусских распевов XI—XVII веков.

7 октября завершится музыкальный форум литургией сводного хора участников в Соборе Фоедоровской иконы Божией Матери.