«Не лги мне»: первая песня нового альбома Барбары Стрейзанд — о Трампе

Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Барбара Стрейзанд выпускает новый альбом под названием «Walls» (премьера намечена на 2 ноября), и первая песня диска делает важное политическое заявление, сообщает AMNA.

Песня «Don't Lie to Me» («Не лги мне») нацелена ни на кого иного, как на Дональда Трампа. Хотя президент не назван по имени, в песне поете о человеке, который «изменяет факты, чтобы оправдать» свое место. В интервью журналу Billdoard Стрейзанд рассказала, что написала много статей об этом человеке — «у которого нет путей, который всех оскорбляет, издевается над людьми с ограниченными возможностями»:

"Это мой протест, в некотором смысле, против этого беспрецедентного времени в нашей истории».

В интервью изданию TIME Стрейзанд добавила:

«Лидер свободного мира, кажется, не очень интересуется правдой и нарушает такие основы демократии как свобода слова, свобода религии, свобода прессы».