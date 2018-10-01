Опубликованы кадры нового «Человека-паука» с Джилленхолом в образе Мистерио

Лос-Анджелес, США, , 11:51 — REGNUM Опубликованы первые кадры фильма «Человек-паук: вдали от дома», в которых Джейк Джилленхол предстал в образе Мистерио. Снимок 30 сентября опубликовал портал Comic Book Movie.

https://twitter.com/CZMARTY7/status/1046528200023715840

Первоначально в сеть попала видеозапись, на которой при помощи квадрокоптера были запечатлены съёмки финальных сцен фильма. Позже внимательные зрители заметили, что на одном из кадров присутствует Джилленхол в костюме Мистерио.

https://twitter.com/CZMARTY7/status/1046474952776519680

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Напомним, премьера картины Marvel «Человек-паук: вдали от дома» состоится в США 5 июля 2019 года. Главную роль в фильме исполнит Том Холланд, снимать его будет режиссёр Джон Уоттс.

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