Путин поздравил «Зарайский кремль» со 100-летним юбилеем

Москва, , 11:46 — REGNUM Сегодня, 1 октября, музею-заповеднику «Зарайский кремль» (Московская область) исполняется 100 лет. Президент России Владимир Путин направил коллективу государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» поздравительную телеграмму, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что сотрудники музея-заповедника вносят значительный вклад в развитие музейного дела в России, реализуют просветительские, информационные, творческие проекты.

В поздравительной телеграмме также говорится, что сотрудников «Зарайского кремля» проделывают большую, кропотливую работу по изучению и сбережению памятников русского зодчества и произведений декоративно-прикладного искусства. Глава государства пожелал коллективу музея дальнейших успехов в этой очень востребованной и значимой для культурной жизни России деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, Зарайский кремль считается памятником архитектуры середины XVI века. За время своего существования кремль неоднократно ремонтировался и реконструировался. Музей-заповедник «Зарайский кремль» открыл свои двери 1 октября 1918 года.

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Напомним, в 2016 году в ходе работ по благоустройству на территории Зарайского кремля, расположенного в Подмосковье, археологи обнаружили древние древние обломки керамики, кости мамонта и даже ножи возрастом не менее 16 тысяч лет.

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