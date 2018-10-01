В сети появилась информация о продолжении фильма «Грань будущего»

Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM Кристофер МакКуорри дал надежду поклонникам ленты «Грань будущего» и рассказал о спин-оффе фильмов «Миссия невыполнима». Об этом 1 сентября сообщил портал Kinonews.

Когда фанаты спросили МакКуорри о судьбе продолжение «Грани будущего», режиссёр и продюсер ответил, что на данный момент он занимается созданием сценария, но о дате начала съёмок картины и её выходе на экраны ничего сказать не может.

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Что касается спин-оффа «Миссии невыполнима», то МакКуорри сообщил: у него появились подходящие идеи для этой картины, которые позволят сфокусировать внимание зрителя на персонаже Ребекки Фергюсон и уведут его от мыслей о том, когда же в кадре появится Итан Хант.

Напомним, фильм «Грань будущего» вышел на экраны в июне 2014 года. При бюджете 178 млн эта фантастическая лента смогла принести создателям лишь около 370,5 млн мировых сборов.

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