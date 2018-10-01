Фанфик о Гарри Поттере стал лидером российского краудфандинга

Москва, , 11:36 — REGNUM Проект «Гарри Поттер и методы рационального мышления» стал лидером российского краудфандинга по сумме сбора. За два с половиной месяца пользователи платформы Planeta.ru собрали порядка 11,5 млн рублей на некоммерческую печать просветительского любительского сочинения, превысив изначальную цель более чем в 10 раз.

Инициатором проекта стал восемнадцатилетний Михаил Самин. Он признался, что книга Элиезера Юдковского об основах и пользе рационального мышления по мотивам поттерианы сильно повлияла на его мировоззрение. Молодой человек хотел напечатать несколько десятков книг для друзей, но столкнулся с огромным запросом и от других людей, поэтому решил выпустить большой тираж. Михаил предполагал, что кампания вызовет резонанс, но не предполагал, насколько.

«О том, что можем собрать настолько много, даже не задумывался. До запуска краудфандинга предполагаемый возможный максимум был на уровне 5 миллионов», — признался он корреспонденту ИА REGNUM.

В крауд-кампании поучаствовали более 7 тыс. человек. Спонсоры проекта получат свои экземпляры книг уже в конце октября — начале ноября. После выдачи книг Михаил проведет в офисе Planeta.ru открытую лекцию, где расскажет обо всех этапах работы над проектом-рекордсменом.

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