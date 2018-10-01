Московская филармония отмечает Международный день музыки гала-концертом

Москва, , 11:17 — REGNUM 1 октября, в Международный день музыки, Московская государственная филармония представляет большой концерт лауреатов вокальных конкурсов великой русской оперной певицы Елены Образцовой. Арии из известных опер российских и зарубежных композиторов прозвучат на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в исполнении ведущих артистов мира — солистки Метрополитен-оперы Любови Петровой, солиста Мариинского театра Владислава Сулимского, солиста Большого театра Годерзи Джанелидзе, солистки «Новой оперы» Юлии Меннибаевой и многих других.

В концерте также примут участие молодые вокальные дарования, студенты и выпускники ведущих музыкальных вузов страны.