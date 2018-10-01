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Московская филармония отмечает Международный день музыки гала-концертом

Культура

Концерт пройдет в Москве в Концертном зале имени П. И. Чайковского

Москва, 1 октября 2018, 11:17 — REGNUM  1 октября, в Международный день музыки, Московская государственная филармония представляет большой концерт лауреатов вокальных конкурсов великой русской оперной певицы Елены Образцовой. Арии из известных опер российских и зарубежных композиторов прозвучат на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского в исполнении ведущих артистов мира — солистки Метрополитен-оперы Любови Петровой, солиста Мариинского театра Владислава Сулимского, солиста Большого театра Годерзи Джанелидзе, солистки «Новой оперы» Юлии Меннибаевой и многих других.

В концерте также примут участие молодые вокальные дарования, студенты и выпускники ведущих музыкальных вузов страны.

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Культурная хроника
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