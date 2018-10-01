В Петербурге покажут лучшие фильмы Северных стран

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM В петербургском кинотеатре «Аврора» с 11 по 14 октября пройдет фестиваль кино Северных стран. Зрители увидят восемь лучших новых фильмов из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии и Фарерских островов. Среди них — «Быть Астрид Линдгрен», «Зимние братья», «Мечты у моря», «Дышите нормально», «Скрипачка», «Бочка», «Долина» и «Утойя, 22 июля».

«Быть Астрид Линдгрен»

Снять фильм о создательнице Карлсона и Пеппи Длинный Чулок датскую актрису и режиссёра Перниллу Фишер Кристенсен побудила заметка в газете о юности Астрид Линдгрен и рождении её сына. Картина рассказывает, благодаря чему девушка из крестьянской семьи стала одной из самых знаменитых детских писательниц. Оставшись матерью-одиночкой, она пережила острую нужду и расставание с сыном, преодолела отчаяние и предрассудки общества. Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2018 года.

«Зимние братья»

Полнометражный дебют Хлинюра Палмасона рассказывает историю двух братьев, работающих на заводе при известняковой шахте. Эмиль сбывает товарищам нелегальный самогон и оказывается под подозрением, когда один из рабочих серьезно заболевает. Вражда между мужчиной и другими рабочими, конфликт с братом и нереализованное желание относительно девушки обнажают страх и агрессию. Фильм получил награды в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучший европейский фильм», а также завоевал Приз молодежного и экуменического жюри на Международном кинофестивале в Локарно в 2017 году.

«Мечты у моря»

Фильм Сакариса Стоуры — лирическая история о хрупком возрасте тех, кто стоит на пороге взрослой жизни, а также о мимолетных, но судьбоносных встречах, формирующих мироощущение и восприятие себя. На одном из далеких островов посреди Атлантики юная Эстер, тщательно опекаемая набожными родителями, знакомится с бунтаркой Рагной. Девочки становятся подругами и мечтают о другой жизни, однако реальность берет верх над девичьими грезами.

«Дышите нормально»

История двух женщин, проживающих на самом краю полуострова Рейкьянес в Исландии, показывает, как важно не потеряться в череде хлопот и ценить каждую секунду ежедневного счастья. Лара — исландка, которая беззаветно любит своего сына и активно борется за права человека. Аджа — беженка из далекой Гвинеи, которая надеется на политическое убежище. В борьбе за лучший мир для себя и своих близких они встречаются снова и снова, но забывают, что в первую очередь им необходимо просто глубоко вздохнуть.

«Скрипачка»

Полнометражный режиссерский дебют Пааво Вестерберга рассказывает о знаменитой скрипачке Карин Нордстрём, которая в результате травмы вынуждена прекратить выступления на сцене и заняться преподаванием. Она влюбляется в одного из своих учеников, который на 20 лет моложе женщины. Запретная любовь усложняет и без того непростые взаимоотношения внутри музыкального сообщества.

«Бочка»

Фарерская сказка, замаскированная под черную комедию, снята на основе реальных событий и рассказывает о неожиданной находке четырех друзей — бочке с неизвестным крепким алкоголем. Мужчины решают спрятать её и не делиться приобретенным добром с соседями. Однако со временем они вспоминают истории и слухи, которые заставляют усомниться, что в бочке находится виски наивысшего качества. «Бочка» — свежий и умный анекдот о мужском характере, который был отмечен на национальном кинофестивале короткометражных фильмов «Джейтин».

"Долина»

Как и предыдущую картину, короткометражный триллер «Долина» отметили на фестивале «Джейтин». Фильм рассказывает о водителе такси, которому не дает покоя чувство вины. Он прячет душевную боль не только от клиентов, но и от себя. Всё меняет встреча со случайной пассажиркой, которую также преследуют призраки прошлого. Совместная поездка переплетает их жизненные пути и открывает глаза на то, что может обоих избавить от страданий.

«Утойя, 22 июля»

Фильм о теракте в Норвегии в 2011 году представляет собой художественную реконструкцию событий в молодежном лагере на острове Утойя, где террорист расстрелял 69 человек. Его премьера состоялась на 68-м Берлинском международном кинофестивале. Почти документальное переживание происходящих событий, обращают внимание авторы проекта, разделило зрителей на два лагеря: половину зала возмутила неприкрытая попытка эмоциональной манипуляции, другая же со слезами на глазах аплодировала в течение нескольких минут. Как отметил кинокритик Антон Долин, режиссёру Эрику Поппе удалось главное — отвлечь внимание от фигуры террориста и рассказать в первую очередь о жертвах теракта.

Фестиваль кино Северных стран — часть большого международного фестиваля «Недели Северных стран», который проходит в Санкт-Петербурге с 2010 года. В его программу входят выставки, лекции, кинопоказы и другие события, которые знакомят петербуржцев и гостей города с современной культурой и образом жизни северных соседей Петербурга.

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