Режиссёр Kingsman будет снимать приквел параллельно с третьей частью фильма

Лос-Анджелес, США, , 11:11 — REGNUM В сети появилась информация о том, что в рамках франшизы Kingsman будет выпущен фильм-приквел. Снимать его будет всё тот же Мэттью Вон. Об этом 30 сентября сообщил журнал Empire.

https://twitter.com/empiremagazine/status/1046663505129205760

Действие картины развернётся во время первой мировой войны. Фильм получит название «Большая игра», главные роли достались Рэйфу Файнсу («Список шиндлера») и Харрису Дикинсону («Тёмные отражения», «Траст»). Отмечается, что данная лента будет сниматься параллельно с Kingsman 3.

Напомним, в сентябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что премьера третьей части комедийного шпионского боевика Kingsman пройдёт в кинотеатрах США 8 ноября 2019 года. В фильме вновь должны будут сняться Тэрон Эджертон и Колин Ферт.

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