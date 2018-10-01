В Москве открывается Международный фестиваль моноспектаклей «SOLO»

Москва, , 10:46 — REGNUM 1 октября в театральном центре «На Страстном» начинает работу Международный фестиваль моноспектаклей SOLO. В одиннадцатом по счету смотре зрители увидят 11 спектаклей 11 авторов в исполнении соответственно 11 актеров. Это крайне сложный сценический жанр: режиссер и артист должны представить насыщенное драматургией действо, заставляющее зрителя неотрывно следить за ходом представления на протяжении двух часов. Именно поэтому часто жанрами здесь выступают притча или воспоминание, пересказ знаковых произведений, пропущенный через личностную оценку или библейский сюжет. В этом году критики обращают внимание на Нико Холоникса («Жестяной барабан» Гюнтера Грасса), Антона Мозгалева («Макбет. Реконструкция»), Эммануэля Нобле («Починять живых»), Евгения Гришковца («Предисловие»), Антона Адисинского («Последний клоун за земле»), Роберто Латини («Песнь песней»).