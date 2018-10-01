Фильм «Сулейман гора» завоевал гран-при кинофестиваля дебютов «Движение

Омск, , 10:37 — REGNUM В Омске завершил работу национальный кинофестиваль дебютов «Движение». Жюри единогласно присудило гран-при картине Елизаветы Стишовой «Сулейман гора». Лента повествует о поездке по Киргизии мужчины в старом грузовике в сопровождении двух жен и о складывающихся непростых отношениях между героями.

Приз за лучший сценарий получили сразу три автора — Жора Крыжовников, Пётр Внуков и Евгений Хрипков за один фильм — «Звоните Дикаприо!». Лучшим актером признан Алексей Агранович («Юморист» Михаила Идова), лучшей актрисой — Перизат Эрманбетова («Сулейман гора»).

В номинации короткометражного кино победителем стала лента Яны Гладких «Яна — это Аня наоборот», неигрового фильма — картина «Вертолеты» режиссера Дмитрия Кубасова.

Почетный приз «За достижения в профессии» получил продюсер фильмов Кирилла Серебренникова «Лето» и «После Лета» Илья Стюарт.