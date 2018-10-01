В Хельсинки завершился кинофестиваль «Любовь и анархия»

Хельсинки, , 10:05 — REGNUM В столице Финляндии Хельсинки завершился 31-й кинофестиваль «Любовь и Анархия», сообщили в оргкомитете.

Программу кинофестиваля закрыла финская премьера фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Это была единственная российская картина на фестивале.

Отмечается, что всего на мероприятии, которое проходило с 20 по 30 сентября, были показаны более 160 полнометражных и порядка 190 короткометражных фильмов. Кинофестиваль посетили более 60 тыс. человек.

Напомним, художественный фильм «Лето» рассказывает о раннем этапе творчества лидера группы «Кино» Виктора Цоя и его взаимоотношениях с рок-музыкантом Михаилом Науменко и его женой Натальей Науменко. Ранее в рамках фестиваля Center Festival состоялась премьера нового фильма Серебренникова «После лета».

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