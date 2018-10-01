Роман Полански снимет картину о судебном процессе конца XIX века

Париж, , 10:03 — REGNUM Режиссёр Роман Полански намерен снять картину, основанную на реальных событиях. Фильм J'Accuse расскажет о жизни французского военнослужащего Альфреда Дрейфуса, невинно осуждённого в конце XIX века. Об этом 30 сентября сообщил портал NME.

В новой ленте Полански снимутся Жан Дюжарден («Артист», «Любовь не по размеру») и жена Полански Эмманюэль Сенье. Съёмки картины начнутся в конце 2018 года.

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Напомним, последним фильмом Романа Полански стал «Основано на реальных событиях», его премьера прошла в мае 2017 года. Сюжет картины рассказывает о писательнице, страдающей от депрессии, которая пришла за первым успехом в её карьере. Внезапно в жизнь женщины вторгается загадочная женщина.

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