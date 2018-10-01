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Поклонники «Ривердэйла» в третьем сезоне шоу увидят Райли Кио

Культура

Актриса ранее заявляла, что хотела бы сняться в этом сериале

Бербанк, США, 1 октября 2018, 09:49 — REGNUM  Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости», «Удача Логана») снимется в третьем сезоне популярного сериала «Ривердэйл». Об этом 30 сентября сообщил портал Refinery29.

Таким образом, актриса присоединится в данном проекте к Коулу Спроусу («Друзья»), Лили Рейнхарт («Галвестон») и Камиле Мендес («Новая романтика»). Стоит отметить — в марте 2018 года Кио написала на своей странице в Twitter, что она хотела бы сняться в этом популярном шоу.

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Напомним, подростковая драма «Ривердэйл» выходит на канале The CW Television Network с 26 января 2017 года. Первый эпизод третьего сезона зрители увидят 10 октября 2018 года.

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