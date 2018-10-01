Зак Снайдер планировал гибель Бэтмена в одном из фильмов вселенной DC

Лос-Анджелес, США, , 08:12 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер планировал, что в одном из фильмов киновселенной студии DC Бэтмен погибнет. Кинематографист подтвердил эту информацию во время общения с фанатами на одном из форумов. Об этом 30 сентября сообщил портал Cosmic Book News.

https://twitter.com/RameshDeSilva2/status/1046078996532908032

Пользователь с ником Ramesh De Silva выложил на своей Twitter-странице скриншот с форума, на котором показано, что ответил Снайдер в ответ на его публикацию. Пользователь выложил рисунок, на котором показано, как Супермен несёт бездыханное тело Бэтмена. «Вот что мы могли увидеть в арке из пяти историй», написал Ramesh De Silva. «Конечно», — ответил на это Снайдер.

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Напомним, Зак Снайдер покинул проект фильма «Лига справедливости» в тот момент, когда картина уже была практически готова, доснимать её пришлось Джоссу Уидону. Причиной ухода Снайдера с поста режиссёра стала смерть дочери.

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