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Во Владивосток прибыли мощи святителя Луки Крымского

Культура

Святыня была выставлена в Покровском кафедральном соборе города

Во Владивосток прибыли мощи святителя Луки Крымского
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Владивосток, 1 октября 2018, 07:42 — REGNUM  Ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского прибыл 1 октября во Владивосток. В аэропорту «Кневичи» cвятыню встречал викарий Владивостокской епархии Иннокентий, сообщает пресс-служба Владивостокской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

«Программа по принесению крымской святыни позволит жителям Дальневосточного региона приобщиться к духовным традициям православного почитания святых и святынь», — цитирует пресс-служба слова викария.

Отмечается, что в аэропорту был отслужен краткий молебен, после которого состоялось поклонение мощам святителя Луки. В дальнейшем святыня была выставлена в Покровском кафедральном соборе Владивостока, где она мощи пробудут до 4 октября. Затем ковчег будет отправлен в Новосибирск, уточнили в епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 сентября по 14 октября в храме Христа Спасителя в Москве можно поклониться святыне — ковчегу с мощами святителя Спиридона Тримифунтского.

Читайте также: В Москву доставили ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского

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