Фильм о кузбасском шахтёре назван лучшим на кинофестивале в Каннах

Канны, Франция, , 17:31 — REGNUM Документальный фильм «Пределы совершенства» назван лучшим в своей номинации на кинофестивале корпоративных и документальных фильмов «Cannes Corporate Media & TV Awards», сообщает 30 сентября новостной портал Новокузнецк.ру.

Автор сценария и режиссёр фильма, житель Новокузнецка Константин Кузнецов, получил за свою работу приз «Золотой дельфин».

«Золото!!! Мы взяли золото!!! Это абсолютно точно можно назвать триумфом… мы лучшие в Мире в своей номинации! Это триумф Кузбасса, фильма о простом шахтере… триумф Ленинская-Кузнецкого и Новокузнецка», — так прокомментировал получение награды режиссёр на своей странице в соцсети.

11-минутный документальный фильм повествует об одном дне из жизни кузбасского шахтёра Евгения Космина. В съёмках приняли участие дирижёр Юрий Башмет, актёр Сергей Гармаш, хоккеист Вячеслав Фетисов.

Победа была присуждена кинофильму в номинации «Integrated Communication». На награду претендовали кинофильмы режиссёров из США, Швейцарии, Германии, Франции.

Напомним, что фестиваль «Cannes Corporate Media & TV Awards» — ежегодный международный фестиваль-конкурс корпоративных и документальных телевизионных фильмов. Каждый год мероприятие собирает профессионалов в области маркетинговых коммуникаций, а также кинодеятелей, представителей рекламных агенств, телеканалов и мультимедийных компаний со всего мира.