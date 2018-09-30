В парке «Зарядье» в Москве выступили солисты «Новой оперы»: фоторепортаж

Москва, , 17:29 — REGNUM В Москве в медиацентре парка «Зарядье» 28 сентября состоялся концерт театра «Новая опера», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В концертной программе «Все начинается с любви…» принимали участие солисты Ярослав Абаимов, Сергей Артамонов, Гаяне Бабаджанян, Дмитрий Бобров, Мария Буйносова, Екатерина Петрова, Георгий Фараджев и Полина Шамаева.

Артисты выступили под аккомпанемент пианистов Дмитрия Сибирцева и Анны Ситниковой. Пришедшие в «Зарядье» слушатели отметили хорошую акустику нового зала, а уютная атмосфера и сопровождавшее концерт необычное освещение создали нужное настроение и позволили в полной мере насладиться чистыми сильными голосами исполнителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента культуры столицы Александр Кибовский, что в Москве продали 110 тыс. билетов на концерты в зале «Зарядье» до конца 2018 года.

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