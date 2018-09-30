Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
18:53:39 МСК

В парке «Зарядье» в Москве выступили солисты «Новой оперы»: фоторепортаж

Культура

Пришедшие в «Зарядье» слушатели отметили хорошую акустику нового зала

36
В парке «Зарядье» в Москве выступили солисты «Новой оперы»: фоторепортаж
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Екатерина Петрова, сопрано

Москва, 30 сентября 2018, 17:29 — REGNUM  В Москве в медиацентре парка «Зарядье» 28 сентября состоялся концерт театра «Новая опера», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В концертной программе «Все начинается с любви…» принимали участие солисты Ярослав Абаимов, Сергей Артамонов, Гаяне Бабаджанян, Дмитрий Бобров, Мария Буйносова, Екатерина Петрова, Георгий Фараджев и Полина Шамаева.

1
Гаяне Бабаджанян, меццо-сопрано
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гаяне Бабаджанян, меццо-сопрано
3
Партия фортепиано- Дмитрий Сибирцев. Сергей Артамонов — лауреат международного конкурса
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Партия фортепиано- Дмитрий Сибирцев. Сергей Артамонов — лауреат международного конкурса
10
Исполнители в ожидании выступления. Сергей Артамонов и Георгий Фараджев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Исполнители в ожидании выступления. Сергей Артамонов и Георгий Фараджев
12
Зрители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители

Артисты выступили под аккомпанемент пианистов Дмитрия Сибирцева и Анны Ситниковой. Пришедшие в «Зарядье» слушатели отметили хорошую акустику нового зала, а уютная атмосфера и сопровождавшее концерт необычное освещение создали нужное настроение и позволили в полной мере насладиться чистыми сильными голосами исполнителей.

21
Екатерина Петрова, сопрано
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Екатерина Петрова, сопрано
23
Мария Буйносова, сопрано
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мария Буйносова, сопрано
24
Мария Буйносова, сопрано
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мария Буйносова, сопрано
25
Зрители
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зрители

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента культуры столицы Александр Кибовский, что в Москве продали 110 тыс. билетов на концерты в зале «Зарядье» до конца 2018 года.

36
Георгий Фараджев, Полина Шамаева, Екатерина Петрова, Дмитрий Бобров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Георгий Фараджев, Полина Шамаева, Екатерина Петрова, Дмитрий Бобров

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на концерты в зале «Зарядье» купили 110 тыс. билетов

regnum author Наталья Стрельцова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парки и зоны отдыха Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить