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Путин поздравил с днём рождения актрису Веру Васильеву

Культура

Актрисе исполнилось 93 года

Путин поздравил с днём рождения актрису Веру Васильеву
Цитата из к/ф «Чук и Гек». реж Иван Лукинский. 1953. СССР
Вера Васильева в роли матери Чука и Гека

Москва, 30 сентября 2018, 13:49 — REGNUM  Советскую и российскую актрису Васильеву Веру Кузьминичну поздравил с днём рождения президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Президент отметил, что актриса пользуется большой и искренней любовью поклонников театра и кинематографа. Путин подчернул, что талант, актёрское мастерство и безграничная преданность профессии высоко ценятся поклонниками артистки в нашей стране.

Президент России пожелал Вере Васильевой «здоровья, бодрости духа и всего самого доброго».

Стоит отметить, что актриса Вера Васильева вот уже 70 лет играет в Московском театре сатиры. На её счету более 60 ролей. Также она сыграла более 30 ролей в кинофильмах. Наиболее известна по фильмам: «Сказание о земле Сибирской», «Свадьба с приданым», «Карнавал».

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