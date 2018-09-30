Путин поздравил с днём рождения актрису Веру Васильеву

Москва, , 13:49 — REGNUM Советскую и российскую актрису Васильеву Веру Кузьминичну поздравил с днём рождения президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Президент отметил, что актриса пользуется большой и искренней любовью поклонников театра и кинематографа. Путин подчернул, что талант, актёрское мастерство и безграничная преданность профессии высоко ценятся поклонниками артистки в нашей стране.

Президент России пожелал Вере Васильевой «здоровья, бодрости духа и всего самого доброго».

Стоит отметить, что актриса Вера Васильева вот уже 70 лет играет в Московском театре сатиры. На её счету более 60 ролей. Также она сыграла более 30 ролей в кинофильмах. Наиболее известна по фильмам: «Сказание о земле Сибирской», «Свадьба с приданым», «Карнавал».