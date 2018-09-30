Американский блюзмен Отис Раш скончался в возрасте 84 года

Чикаго, США, , 07:53 — REGNUM Американский певец и гитарист Отис Раш, выступавший в стиле блюз, скончался в возрасте 84 года, сообщает 30 сентября официальный сайт музыканта.

Как следует из сообщения, причиной смерти музыканта стали осложнения после перенесенного им в 2003 году инсульта.

Отис Раш играл в стиле, который позднее назвали чикагским блюзом, и оказал своим творчеством влияние на таких известных блюзовых исполнителей как Стив Рэй Воэн, Эрик Клэптон, Майкл Блумфилд и Питер Грин.

Отметим, по данным журнала Rolling Stone первый сингл музыканта «I Can, t Quit You Baby», который он выпустил в 1956 году сразу достиг шестой строчки хит-парада журнала Billboard среди исполнителей ритм-энд-блюз. Также широко известна версия данной композиции в исполнении британской группы Led Zeppelin.