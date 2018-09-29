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Москва попала в Топ-10 городов с лучшими рождественскими ярмарками

Культура

Рейтинг составлен британским изданием The Telegraph

Москва попала в Топ-10 городов с лучшими рождественскими ярмарками
Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

Москва, 29 сентября 2018, 18:50 — REGNUM  Британское издание The Telegraph включило Москву в рейтинг десяти городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями. Об этом сообщил 29 сентября в своём Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что составители рейтинга советуют посетить ярмарки, посмотреть световые инсталляции, попробовать традиционные угощения и напитки.

«Скоро будет актуально» — заметил мэр Москвы.

Сообщается, что Москва заняла в топ-листе The Telegraph девятое место. Рейтинг возглавили канадский город Торонто, Гонконг и британский остров Гернси.

Отметим также, что CNN включило Москву в рейтинг десяти городов мира, которые стоит посетить осенью, заострив внимание на осенней красоте музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское».

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