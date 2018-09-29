Названы победители фестиваля «Человек и вера» в Тобольске

Тобольск, Тюменская область, , 17:38 — REGNUM Пятый всероссийский фестиваль «Человек и вера» подвёл свои итоги в Тобольске, сообщает ГТРК Регион-Тюмень.

В мероприятии приняли участие около 200 фильмов и телепрограмм из 60 регионов России, представленный как региональными государственными филиалами ВГТРК, так и частными компаниями.

Основные цели и задачи фестиваля — сохранение духовных и нравственных ценностей, культурных традиций, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в стране и повышение роли СМИ в освещении этих тем.

Победители были определены жюри, которое возглавлял заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. В номинации «Лучший телевизионный фильм» первое место получила работа «Аз есмь Александр Кокоринов» от ГТРК «Регион-Тюмень». В номинации «Лучшая телевизионная программа» первое место за работой «Православные, спасайте церкви!» ГТРК «Санкт-Петербург». В номинации «Лучшая радиопрограмма» первое место получил совместный проект ГТРК «Ямал» и ГТРК «Регион-Тюмень» «Мудрые изречения ненецкого народа» Анны Неркаги.

Напомним, что фестиваль «Человек и вера» проходит в Тобольске в пятый раз. Мероприятие организовано ГТРК Регион-Тюмень при содействии правительства Тюменской области и администрации города Тобольска.