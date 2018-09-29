В Институте Конфуция прошел День открытых дверей

Пекин, , 16:39 — REGNUM День открытых дверей прошел в штаб-квартире главного центра «мягкой силы» КНР — Институте Конфуция, сообщает 29 сентября Синьхуа.

В программу Дня, в котором приняли участие дипломатические представители из 15 стран, а также различных правительственных и других организаций, были включены медиа-форум на тему «Международное влияние китайского имиджа», совещание для предприятий, участвующих в проекте «Пояса и пути», а также комплекс мероприятий в сфере культуры.

Сообщается, что на мероприятии обнародованы данные по масштабам деятельности Института Конфуция. В настоящее время 530 филиалов созданы в 149 странах, где также действуют 1113 классов Конфуция. Общее количество слушателей достигло 9 млн человек; в процессе обучения и ознакомления задействованы более 456 тысяч китайских и иностранных преподавателей.

Отметим, что День открытых дверей проводится в институте ежегодно, начиная с 2014 года. В нынешних мероприятиях участвовали около 400 человек.