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В Институте Конфуция прошел День открытых дверей

Культура

Подведены итоги деятельности зарубежных представительства института

В Институте Конфуция прошел День открытых дверей
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Статуя Конфуция в Императорской Академии. Пекин.

Пекин, 29 сентября 2018, 16:39 — REGNUM  День открытых дверей прошел в штаб-квартире главного центра «мягкой силы» КНР — Институте Конфуция, сообщает 29 сентября Синьхуа.

В программу Дня, в котором приняли участие дипломатические представители из 15 стран, а также различных правительственных и других организаций, были включены медиа-форум на тему «Международное влияние китайского имиджа», совещание для предприятий, участвующих в проекте «Пояса и пути», а также комплекс мероприятий в сфере культуры.

Сообщается, что на мероприятии обнародованы данные по масштабам деятельности Института Конфуция. В настоящее время 530 филиалов созданы в 149 странах, где также действуют 1113 классов Конфуция. Общее количество слушателей достигло 9 млн человек; в процессе обучения и ознакомления задействованы более 456 тысяч китайских и иностранных преподавателей.

Отметим, что День открытых дверей проводится в институте ежегодно, начиная с 2014 года. В нынешних мероприятиях участвовали около 400 человек.

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