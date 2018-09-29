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В Пекине начинаются торжества по случаю годовщины создания КНР

Культура

В преддверие праздника отмечается День памяти павших героев

В Пекине начинаются торжества по случаю годовщины создания КНР
Иллюстрация: Zjlib.cn
Командование 15-го корпуса китайской Красной армии, боровшейся за независимость Китая

Пекин, 29 сентября 2018, 16:34 — REGNUM  30 сентября в КНР отмечается День памяти павших героев. В Пекине в честь этого события состоится торжественная церемония возложения корзин с цветами к Памятнику павшим народным героям, сообщает 28 сентября Синьхуа.

В церемонии, которая пройдет на центральной столичной площади Тяньаньмэнь, примут участие партийные и государственные руководители КНР, а также представители широкой общественности Пекина и гости города.

День памяти павших героев в Китае традиционно предваряет торжества, по случаю годовщины создания КНР, которая отмечается 1 октября. В будущем, 2019 году, предстоит 70-летний юбилей Народного Китая.

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