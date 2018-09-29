Островок Ирландии в Перми: театр «У Моста» выберет самого рыжего

Пермь, , 13:42 — REGNUM В преддверии Третьего международного Фестиваля Мартина МакДонаха пермский театр «У Моста» проводит праздничный вечер для всех любителей ирландской культуры — «День рыжих», сообщает 29 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В рамках культурно-развлекательной программы пермяки смогут приобщиться к ирландской культуре и подготовиться к фестивалю Мартина МакДонаха, наблюдая за ирландскими танцами и слушая ирландскую музыку, участвуя в конкурсах. В частности, участникам будет предложено поспорить за звание самого рыжего зрителя фестиваля МакДонаха, а выигравшему это звание будет подарен бесплатный билет в театр.

Данное мероприятие — второе в истории проведения фестиваля МакДонаха. Первый «День рыжих» состоялся два года назад — перед Вторым фестивалем МакДонаха.

Праздничный вечер состоится 30 сентября в 16:00 в ирландском дворике театра «У Моста».

Напомним, пермский театр «У Моста» знаменит как первый мистический театр России, в его репертуаре можно наблюдать такие спектакли, как «Мастер и Маргарита», «Вий», «Дракула». Художественный руководитель театра Сергей Федотов подчеркивает, что в его культурном учреждении исповедуется трепетное отношение к русской и зарубежной классике, которая никогда не искажается и ставится в полном соответствии с задумкой автора.

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