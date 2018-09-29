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В Петербурге пройдет двойная выставка шедевров Эрмитажа и Венского музея

Культура

Ожидается, что в открытии выставки примут участие федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин

В Петербурге пройдет двойная выставка шедевров Эрмитажа и Венского музея
Цитата из х/ф «Русский ковчег». Реж. Александр Сокуров. 2002. Россия
Выставка в Эрмитаже

Санкт-Петербург, 29 сентября 2018, 11:54 — REGNUM  5 октября в Петербурге откроется оригинальный совместный проект Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея Вены «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена». Каждый музей экспонирует по четырнадцать картин, образующих пары по сходству сюжетов, времени исполнения, или принадлежащих одному автору.

В «сопоставлении» принимают участие шедевры живописи — картины Сандро Боттичелли, Якопо Тинторетто, Ханса Хольбейна, Франса Халса, Рембрандта ван Рейна, Никола Пуссена, Антуана Ватто и других выдающихся мастеров. Выставку откроют два монументальных портрета императриц. Екатерина II, основавшая Эрмитаж как художественное собрание, «противостоит» своей старшей знаменитой современнице Марии Терезии, перенесшей императорскую коллекцию во дворец Бельведер в Вене и много сделавшей для систематизации собрания.

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Культурная хроника
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