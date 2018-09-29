В Петербурге в Русском музее покажут… фильмы об Иване Айвазовском

Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM 29 и 30 сентября Центр мультимедиа Русского музея представляет мультимедийный проект, посвященный творчеству великого русского мариниста XIX века Ивана Айвазовского. Он включает показы фильм Владимира Гусева «Первое имя в первом каталоге» и ленту «Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения», созданную специально для демонстрации в виртуальных филиалах Русского музея. Также знаменитые полотна художника можно будет увидеть в пространстве мультимедийной экспозиции.