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Парк природы Дальнего Востока заложен в Приморье

Культура

В парке будут содержаться амурские тигры

Владивосток, 29 сентября 2018, 11:36 — REGNUM  Церемония закладки первого камня парка природы Дальнего Востока и музея амурских тигров состоялась 29 сентября на острове Русский в Приморье, сообщает пресс-служба администрации региона.

В церемонии видные деятели и политики Приморского края.

Парк будет расположен на 16 гектарах земли, его основной задачей будет просветительская, особенно в отношении сохранения популяции амурского тигра, который считается достоянием всего Дальнего Востока.

Сообщается, что в парке будут содержаться амурские тигры, которых, в силу разных причин, стало невозможно вернуть в естественную для них среду обитания. Условия содержания хищников будут максимально приближены к привычным для них. Кроме того, в парке будут открыты образовательные площадки, научно-исследовательский отдел и музей амурского тигра.

Музей амурского тигра расскажет посетителям историю изучения и сохрания дальневосточного хищника. Интерактивная экспозиция будет сформирована при участии российского и международного природоохранных и музейных сообществ.

Стоит отметить, что мероприятие состоялось в рамках празднования Дня тигра, который отмечают в Приморском крае уже в 19-й раз. Это экологический праздник, который проходит в последнее воскресенье сентября. В этом году День тигра начнётся 30 сентября во Владивостоке. Главная цель праздника — привлечение внимания к проблемам сохранения дикой природы.

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Культурная хроника
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