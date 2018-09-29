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К столетию Леонарда Берстайна Большой театр покажет оперетту «Кандид»

Культура

На исторической сцене оперетта пройдет в театрализовано-концертном исполнении

К столетию Леонарда Берстайна Большой театр покажет оперетту «Кандид»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Большой театр

Москва, 29 сентября 2018, 10:55 — REGNUM  29 и 30 сентября Большой театр России представит на исторической сцене (ГАБТ) театрализовано-концертное исполнение оперетты Леонарда Бернстайна «Кандид». Первая премьера этого сезона посвящена столетию выдающегося американского композитора. Спектакль станет одним их самых ярких событий в праздновании юбилея Берстайна во многих странах: это более 3 тысяч мероприятий на 6 континентах. На исторической сцене Большого театра оперетту «Кандид» московские зрители увидят в полусценической версии режиссера Алексея Франдетти. За дирижерским пультом — музыкальный руководитель ГАБТа Туган Сохиев. В главных партиях — Алексей Долгов, Надежда Павлова, Лариса Дядькова, Петр Маркин. Музыкальная комедия Бернстайна создана по мотивам философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм». Сам автор считал ее литературным пустяком и зачастую отказывался от авторства. Между тем книга вышла в середине XVIII века сразу на 5 языках и признана первым международным бестселлером. «Кандид» является чуть ли не рекордсменом по количеству либретто для различных музыкальных произведений.

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Культурная хроника
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